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20:59, 17 марта 2025Мир

Белый дом раскрыл подробности переговоров с Украиной по условиям мира

Левитт: США обсуждают с Украиной условия мира, включая территориальные уступки
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США напрямую обсуждают с Киевом условия заключения мира с Москвой, включая вопрос территорий. Такие подробности привела пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

«Это обсуждалась командой президента [США Дональда Трампа] и украинцами», — указала она в ответ на вопрос о территориальных уступках со стороны Киева. В то же время Левитт отказалась давать подробности и уточнять, где будут проходить эти линии.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц говорил, что урегулирование ситуации на Украине будет связано с отказом Киева от территорий для будущих гарантий безопасности. «Предусматривается вариант с территориями за будущие гарантии безопасности, будущий статус Украины», — ответил он на соответствующий вопрос.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский также высказывался о территориальном вопросе. По его словам, данный вопрос должен быть подробно обсужден позднее. При этом политик заявил, что Киев никогда не признает российскими Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики.

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