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23:56, 26 апреля 2025Мир

В Польше назвали агрессивными слова Лаврова о нацизме

O2: В Польше назвали агрессивными слова Лаврова о возрождении нацизма в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Слова главы МИД России Сергея Лаврова о возрождении нацизма в Европе являются агрессивными. Так их назвало польское издание O2.

«Российские политики агрессивно отреагировали на решение Евросоюза и его государств-членов [не посещать Парад Победы 9 мая в Москве]. Лавров ответил, что "Россия не потерпит нацизма", используя агрессивную риторику», — указано в сообщении.

Похожим «очень агрессивным тоном» говорил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивается в статье. При этом решение премьера Словакии Роберта Фицо посетить Москву 9 мая, по мнению авторов материала, может быть воспринято как «поддержка российской агрессии на Украине».

Ранее Лавров прокомментировал запрет кандидатам в члены ЕС посещать памятные мероприятия 9 Мая в Москве. По его мнению, подобные решения указывают на возрождение нацизма в Европе.

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