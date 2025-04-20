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17:52, 20 апреля 2025Мир

Лавров посоветовал ЕС отказаться от языка превосходства в разговоре с Россией

Лавров: ЕС не стоит разговаривать с Россией на языке превосходства
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Tatyana Makeyeva / Pool / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) не стоит разговаривать с Россией на языке превосходства. Отказаться от такого языка Брюсселю посоветовал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Если эта коалиция желающих возглавляется хоть какими-то мало-мальски вменяемыми лидерами, то они это должны быстро осознать», — заявил дипломат.

Так Лавров отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, что задачей войск миссии международной коалиции во главе с Парижем и Лондоном, которые якобы отправятся на Украину после завершения конфликта, будет сдерживание России.

Ранее Лавров прокомментировал запрет кандидатам в члены Европейского союза посетить памятные мероприятия 9 Мая в Москве. По его мнению, подобные решения указывают на возрождение нацизма в Европе.

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