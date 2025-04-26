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23:54, 26 апреля 2025Интернет и СМИ

Наряд Зеленского на похоронах Папы Римского вызвал возмущение на Западе

Журналист Чей Боуз возмутился нарядом Зеленского на похоронах Папы Римского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проявил неуважение, надев черный камуфляж на похороны Папы Римского Франциска. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он назвал украинского лидера диктатором, который отправил миллион своих соотечественников в могилы. «Отвратительно», — возмутился журналист.

Ранее стало известно, что Зеленский нарушил принятые нормы этикета на церемонии прощания с понтификом. Глава государства прибыл на похороны в черном кителе вместо брючного костюма.

В нарушении дресс-кода также обвинили главу США Дональда Трампа, появившегося на похоронах в синем костюме и галстуке того же цвета вопреки требованию Ватикана, согласно которому мужчины должны быть на церемонии в черном костюме с длинным черным галстуком и белой рубашке.

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