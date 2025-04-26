Наряд Зеленского на похоронах Папы Римского вызвал возмущение на Западе

Журналист Чей Боуз возмутился нарядом Зеленского на похоронах Папы Римского

Президент Украины Владимир Зеленский проявил неуважение, надев черный камуфляж на похороны Папы Римского Франциска. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

Он назвал украинского лидера диктатором, который отправил миллион своих соотечественников в могилы. «Отвратительно», — возмутился журналист.

Ранее стало известно, что Зеленский нарушил принятые нормы этикета на церемонии прощания с понтификом. Глава государства прибыл на похороны в черном кителе вместо брючного костюма.

В нарушении дресс-кода также обвинили главу США Дональда Трампа, появившегося на похоронах в синем костюме и галстуке того же цвета вопреки требованию Ватикана, согласно которому мужчины должны быть на церемонии в черном костюме с длинным черным галстуком и белой рубашке.