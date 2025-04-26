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15:49, 26 апреля 2025Ценности

Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского

Мария Винар

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пользователи сети обвинили президента США Дональда Трампа в нарушении дресс-кода на похоронах Папы Римского Франциска. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Extra.ie.

Известно, что Ватикан установил для прощальной мессы строгий дресс-код, согласно которому мужчины должны быть на церемонии в черном костюме с длинным черным галстуком и белой рубашке. Однако американский лидер решил проигнорировать данное требование и появился на публике в синем костюме и галстуке того же цвета.

Те, кто наблюдал за мессой в сети, возмутились внешним видом Трампа. «Трамп — единственная ведущая персона, надевшая ярко-синий костюм на похороны Папы Франциска», «Трамп пытается оказаться в центре внимания на похоронах Папы. Жалкий», «Что не так с ним, что у него даже не хватило совести надеть черный галстук?», «Смотрю похороны по BBC News. Трамп в синем костюме, когда все остальные в черном. Никакого уважения», «Он выглядит совершенно неуместно», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил принятые нормы этикета на похоронах Папы Римского Франциска.

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