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12:05, 26 апреля 2025Мир

Зеленский прибыл на похороны Папы Римского в черном кителе

Зеленский прибыл на похороны Папы Римского в черном кителе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил принятые нормы этикета на похоронах Папы Римского Франциска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что все прибывшие на похороны мужчины одеты в темные костюмы или фраки, а женщины — в черном. При этом Зеленский, по мнению корреспондента, выделяется из толпы, так как одел камуфляж.

Папы Римского не стало в 08:35 по московскому времени в понедельник, 21 апреля. Понтифику было 88 лет.

Церемония похорон Франциска началась 26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. Литургию возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом службы гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра.

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