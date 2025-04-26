Начались похороны Папы Римского

В Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Франциска

На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает Reuters.

Церемония прощания с понтификом началась в 11:07 по московскому времени с подхода к гробу кардиналов Римской католической церкви. Литургию возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом службы гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра.

Как сообщили в управлении полиции Рима, уже за час до начала заупокойной службы в районе площади собралось 140 тысяч человек. Также на прощание с понтификом прибыли более 160 делегаций от государств и международных организаций. Делегацию от России возглавила министр культуры Ольга Любимова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом перед похоронами Франциска. Сообщение о встрече Зеленского и Трампа появилось в 11:00 по московскому времени 26 апреля.