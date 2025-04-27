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01:01, 27 апреля 2025Бывший СССР

Убегавший от военкомов украинец прыгнул в реку и попал на видео

Опубликовано видео побега жителя Харькова от сотрудников ТЦК, прыгнувшего в реку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Убегавший от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) житель Харькова прыгнул в реку и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Труха Украина».

На видео можно заметить мужчину и преследующих его военкомов. Украинец прыгает в реку, после чего сотрудники ТЦК уходят.

Ранее житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, заявил, что рекомендует украинцам избежать мобилизации, покинув страну. Он призвал сограждан бежать с Украины, поскольку «шансов выйти живым из ситуации все меньше».

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