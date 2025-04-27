Убегавший от военкомов украинец прыгнул в реку и попал на видео

Опубликовано видео побега жителя Харькова от сотрудников ТЦК, прыгнувшего в реку

Убегавший от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) житель Харькова прыгнул в реку и попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Труха Украина».

На видео можно заметить мужчину и преследующих его военкомов. Украинец прыгает в реку, после чего сотрудники ТЦК уходят.

Ранее житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, заявил, что рекомендует украинцам избежать мобилизации, покинув страну. Он призвал сограждан бежать с Украины, поскольку «шансов выйти живым из ситуации все меньше».