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07:19, 17 апреля 2025Бывший СССР

Уплывший в Россию одессит призвал украинцев бежать из страны

Уплывший одессит Стоянов призвал сограждан бежать от мобилизации из Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Житель Одессы Владислав Стоянов, сбежавший вместе с другом на лодке по Днепру к российским бойцам, заявил, что рекомендует украинцам избежать мобилизации, покинув страну. Его слова приводит РИА Новости.

Стоянов призвал сограждан бежать из Украины, поскольку «шансов выйти живым из ситуации все меньше».

«Граждане Украины, старайтесь всеми способами избежать мобилизации и попасть в сопредельные страны как можно скорее, потому что с каждым днем у вас меньше шансов выйти из этой ситуации как минимум живыми и неповрежденными», — подчеркнул он.

Сейчас Стоянов и его друг Андрей Березовский отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору.

Ранее Стоянов раскрыл сумму взятки за переправу через границу Украины. По его словам, за это он заплатил 20 тысяч евро.

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