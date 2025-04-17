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05:32, 17 апреля 2025Бывший СССР

Беженец раскрыл сумму взятки за переправу через границу Украины

Беженец Стоянов: ТЦК берут взятку в 20 тысяч евро за переправу через границу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Беженец из Одессы Владислав Стоянов заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) Украины берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу. Его слова приводит РИА Новости.

Стоянов и его друг Андрей Березовский в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались десантникам ВС РФ на Кинбурнской косе. Беженец подчеркнул, что их все равно могла задержать Служба безопасности Украины (СБУ).

«Взятка стоила 20 тысяч евро — за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу, в 24-м году была ситуация, что 30 человек загрузили в "Камаз"... Сбушники задержали на границе», — рассказал он.

Ранее стал известен размер взятки для уклонения от призыва в ВСУ. Боец украинской армии Сергей Лукашов сообщил, что сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те платят от 20 тысяч гривен.

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