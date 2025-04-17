Беженец раскрыл сумму взятки за переправу через границу Украины

Беженец из Одессы Владислав Стоянов заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК, военкоматы) Украины берут 20 тысяч евро за переправу человека через границу. Его слова приводит РИА Новости.
Стоянов и его друг Андрей Березовский в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались десантникам ВС РФ на Кинбурнской косе. Беженец подчеркнул, что их все равно могла задержать Служба безопасности Украины (СБУ).
«Взятка стоила 20 тысяч евро — за то, что сотрудники ТЦК могли переправить человека за территорию Украины через границу, в 24-м году была ситуация, что 30 человек загрузили в "Камаз"... Сбушники задержали на границе», — рассказал он.
Ранее стал известен размер взятки для уклонения от призыва в ВСУ. Боец украинской армии Сергей Лукашов сообщил, что сотрудники полиции не мобилизуют мужчин, если те платят от 20 тысяч гривен.