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19:57, 8 ноября 2024Ценности

Звезда Marvel Крис Эванс неожиданно сменил имидж

Звезда Marvel Крис Эванс показал новый имидж на премьере фильма в Англии
Мария Винар

Фото: Matt Price / Capital Pictures / Globallookpress.com

Американский актер Крис Эванс неожиданно сменил имидж. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

43-летний артист посетил премьеру фильма «Миссия: Красный» в Англии, в котором сыграл одну из главных ролей. Так, звезда киновселенной Marvel предстал перед фотографами в черной футболке, брюках и синей джинсовой куртке. При этом он надел коричневые замшевые ботинки и золотой кулон.

Кроме того, Эванс показал публике новый имидж. На размещенных кадрах видно, что он отрастил бороду, зачесал длинные волосы назад и дополнил образ круглыми очками с прозрачными линзами.

Ранее сообщалось, что звезда «Людей Икс» актриса Ребекка Ромейн подстригла мужу, актеру Джерри О'Коннеллу брови и рассмешила фанатов.

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