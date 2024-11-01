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15:32, 1 ноября 2024Ценности

Звезда «Людей Икс» подстригла мужу брови и рассмешила фанатов

Мария Винар

Фото: @mrjerryoc

Американская актриса и бывшая модель Ребекка Ромейн подстригла мужу, актеру Джерри О'Коннеллу брови и рассмешила фанатов. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летний артист разместил скриншот с комментарием одного из поклонников, который раскритиковал его брови. «Почему бы вам не подстричь брови? Не могу поверить, что ваша жена считает, что с ними все в порядке», — заявил пользователь сети.

После этого замечания О'Коннелл решился на преображение и попросил супругу, звезду фильмов «Людей Икс», помочь. Так, на втором опубликованном снимке запечатлен актер с женой, которая проводит пальцами по его бровям. На третьем снимке О'Коннелл предстал в белой футболке и продемонстрировал новый имидж. Видно, что Ромейн перестаралась и сделала брови супруга очень тонкими.

Пользователи сети отреагировали на преображение артиста в комментариях под постом. «Надеюсь, что после этого вы останетесь вместе навсегда», «Смотрится пугающе», «Что еще ваша жена умеет делать?», «Эти брови как маленькие гусеницы», «Только не это! Зачем?» — высказывались они.

В сентябре пользователи сети высмеяли челку американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би, сравнив с бровями шнауцера.

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