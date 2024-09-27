Челку Карди Би на модном показе сравнили в сети с бровями шнауцера

Челку американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би на показе высмеяли в сети, сравнив с бровями шнауцера. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

31-летняя знаменитость посетила шоу бренда Mugler в рамках Недели моды в Париже. Она появилась на мероприятии в черном мини-платье с объемными плечами и обнажающим грудь декольте. Также звезда продемонстрировала челку, состоявшую из двух треугольных прядей, свисавших на глаза.

Читатели издания высказались о внешнем виде певицы в комментариях под публикацией. «Ее волосы напоминают брови шнауцера!», «Как она видит, куда идет? Смешно!», «Выглядит нелепо. Как модернизированная стрижка под горшок», — заявили юзеры.

В августе американскую телезвезду Ким Кардашьян в обтягивающем наряде назвали в сети старой курицей.