Ким Кардашьян в обтягивающем наряде высмеяли в сети фразой «старая курица»

Пользователи сети высмеяли американскую телезвезду Ким Кардашьян в обтягивающем наряде на новых фото папарацци. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летнюю знаменитость заметили во время прогулки по Нью-Йорку. Предпринимательница предстала перед камерами в облегающем платье песочного цвета и капроновых колготках, надетых поверх остроносых туфель. Также на ее плече находилась меховая желтая сумка.

Читатели портала оценили образ бизнесвумен следующими фразами: «Старая курица», «Разве сейчас не лето? Слишком жарко, чтобы так одеваться!», «Она выглядит как пластиковая кукла», «Я, конечно, не модница, но сочетание обуви с колготками и несколькими слоями утягивающего белья — просто отвратительно. Неужели нормальные люди так одеваются?», «Она выглядит ужасно в этом платье».

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с дочерью бывшего президента США Дональда Трампа Иванкой.