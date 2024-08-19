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01:02, 19 августа 2024Ценности

Ким Кардашьян в обтягивающем наряде высмеяли в сети фразой «старая курица»

Фото: @chrisappleton1

Пользователи сети высмеяли американскую телезвезду Ким Кардашьян в обтягивающем наряде на новых фото папарацци. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

43-летнюю знаменитость заметили во время прогулки по Нью-Йорку. Предпринимательница предстала перед камерами в облегающем платье песочного цвета и капроновых колготках, надетых поверх остроносых туфель. Также на ее плече находилась меховая желтая сумка.

Читатели портала оценили образ бизнесвумен следующими фразами: «Старая курица», «Разве сейчас не лето? Слишком жарко, чтобы так одеваться!», «Она выглядит как пластиковая кукла», «Я, конечно, не модница, но сочетание обуви с колготками и несколькими слоями утягивающего белья — просто отвратительно. Неужели нормальные люди так одеваются?», «Она выглядит ужасно в этом платье».

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с дочерью бывшего президента США Дональда Трампа Иванкой.

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      Мария Винар
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