Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с Иванкой Трамп

Телезвезда Ким Кардашьян в облегающем комбинезоне пришла на ужин с Иванкой Трамп

Американская телезвезда Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с дочерью бывшего президента США Дональда Трампа Иванкой. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

43-летняя предпринимательница была замечена у ресторана Nobu в Малибу, США. Так, она предстала перед камерами папарацци в облегающем черном комбинезоне, верх которого был оформлен глубоким декольте и вырезами по бокам. Для своего образа знаменитость примерила лакированные босоножки и кожаный плащ.

Отмечается, что 42-летняя Трамп, в свою очередь, предпочла платье длины макси, расшитое сияющим бисером. При этом она сделала макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в объемные локоны.

Ранее сообщалось, что фанаты призвали Ким Кардашьян удалить снимки с отпуска из-за обилия фотошопа.