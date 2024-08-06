Фанаты призвали Ким Кардашьян удалить снимки с отпуска из-за обилия фотошопа

Фанаты призвали американскую телезвезду Ким Кардашьян удалить снимки с отпуска из-за обилия фотошопа. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась кадрами с отдыха в Греции. Так, на одном размещенном фото предпринимательница запечатлела себя в черной майке с глубоким декольте. При этом она сделала нюдовый макияж и распустила волосы.

Поклонники не оценили внешний вид Кардашьян в комментариях под постом. «Ким, это ведь не ты», «Очень страшное фото», «Удали это. На себя не похожа», «Кажется, она нашла идеальный фильтр для своего лица», «Зачем ты всех нас обманываешь?» — возмущались они.

Ранее в мае сообщалось, что Ким Кардашьян без макияжа попала в объектив папарацци.

