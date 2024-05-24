43-летнюю Ким Кардашьян сняли без макияжа на улице

43-летнюю телезвезду Ким Кардашьян сняли без макияжа на улице в Беверли-Хиллз

Американскую телезвезду и бизнесвумен Ким Кардашьян сняли без макияжа на улице в Беверли-Хиллз, США. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что папарацци запечатлели 43-летнюю знаменитость во время шопинга. На полученных кадрах она позировала в сером спортивном костюме, который состоял из толстовки и прямых брюк с резинками внизу штанин.

Кроме того, блогерша надела резиновые шлепанцы в тон наряду и взяла с собой сумку с принтом в виде кожи змеи. В свою очередь она отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в мае Ким Кардашьян заподозрили в новой пластической операции из-за одной детали на фото папарацци.