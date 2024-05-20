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20:21, 20 мая 2024Ценности

Ким Кардашьян заподозрили в новой пластике из-за одной детали на фото

Фото: Bellocqimages / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американскую телезвезду Ким Кардашьян заподозрили в новой пластической операции из-за одной детали на фото папарацци. На комментарии фанатов обратили внимание в The Sun.

43-летнюю знаменитость запечатлели у стадиона, где проходил баскетбольный матч с участием ее сына Сэйнта. Предпринимательница была одета в серые спортивные брюки и белый кроп-топ, который оголял часть ее живота. Поклонники обратили внимание на шрамы, которые образовались на коже бизнесвумен, и стали обсуждать их происхождение.

По мнению большинства, Кардашьян сделала липосакцию или абдоминопластику. «Неужели она сделала абдоминопластику?», «Больше похоже на шрамы от липосакции», «Да, это точно липосакция», «А мне кажется, что это всего лишь растяжки», — рассуждали пользователи сети.

Ранее Ким Кардашьян сравнили на снимках в новом образе с Бьянкой Цензори — женой ее бывшего мужа, рэпера Канье Уэста.

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      Карина Черных
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