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09:08, 3 мая 2024Ценности

Ким Кардашьян сравнили на новых фото с женой ее бывшего мужа

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Американскую телезвезду Ким Кардашьян на снимках в новом образе сравнили с дизайнером Бьянкой Цензори. На соответствующие комментарии обратили внимание в Page Six.

43-летняя бизнесвумен сфотографировалась в наряде черного цвета, который состоял из водолазки облегающего кроя, микрошорт и высоких сапогах люксового бренда Balenciaga. При этом на размещенных фото видно, что предпринимательница сменила имидж: сделала короткую стрижку и стала блондинкой, окрасив некоторые пряди в розовый.

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Подписчики обратили внимание на сходство стиля Кардашьян с женой ее бывшего мужа, рэпера Канье Уэста. «Кто-то явно вдохновлялся Бьянкой», «Копирует Цензори?», «Я перепутала ее с Бьянкой», «Кажется Ким ревнует Канье», «Так Ким выглядела бы каждый день, оставшись с Уэстом», — высказывались они.

В апреле Ким Кардашьян раскрыла секрет бюстгальтера с торчащими сосками. Бизнесвумен назвала дизайн данного предмета гардероба гениальным и призналась, что он создан по образцу ее груди.

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      Майя Пономаренко
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