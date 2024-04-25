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04:00, 25 апреля 2024Ценности

Ким Кардашьян раскрыла секрет бюстгальтера с торчащими сосками

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Кадр: SKIMS

Американская телезвезда Ким Кардашьян в разговоре с комиком Джимми Киммелом раскрыла секрет бюстгальтера с торчащими сосками из коллекции ее бренда Skims. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале его шоу «Джимми Киммел в прямом эфире!».

43-летняя бизнесвумен назвала дизайн данного предмета гардероба гениальным и призналась, что он создан по образцу ее груди. «Твоя собственная грудь? Когда ты увидишь женщину, гуляющую в этом, скажешь ли ты: "О, это мои сиськи!"» — с иронией высказался телеведущий.

Предпринимательница, в свою очередь, ответила, что она бы так и сделала, подтвердив это одной историей. Она рассказала, что однажды ее сестра Хлои Кардашьян решила надеть такой бюстгальтер. Однако бывший возлюбленный Кортни Кардашьян, телезвезда Скотт Дисик, который снимался с сестрами в их шоу, назвал его неуместным. «Она тогда ему ответила: "О нет, он не мой". Он принадлежит Ким», — поделилась знаменитость своими воспоминаниями.

В ноябре прошлого года женщины раскрыли неожиданный плюс бюстгальтеров с имитацией торчащих сосков из ассортимента бренда Skims. Выяснилось, что дизайн нового нижнего белья оценили покупательницы, которые пережили рак молочной железы.

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      Мария Винар
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