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10:21, 3 ноября 2023Ценности

Раскрыт неожиданный плюс белья с торчащими сосками бренда Ким Кардашьян

Кадр: @kimkardashian

Женщины раскрыли неожиданный плюс бюстгальтеров с имитацией торчащих сосков, которые появились в ассортименте бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims. На высказывания юзеров в соцсетях обратили внимание в New York Post.

Выяснилось, что дизайн нового нижнего белья оценили покупательницы, которые пережили рак молочной железы. Часто таким пациентам удаляют грудь, чтобы предотвратить распространение болезни. По словам упомянутых покупательниц, подобный бюстгальтер помогает им вернуть свою женственность. Известно, что на данный момент товар практически распродан.

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«Я обязательно куплю этот бюстгальтер, поскольку операция по реконструкции сосков запланирована только на январь. Спасибо!» — высказалась одна из комментаторов. В то же время другая американка Филесия Ла’Баунти добавила, что рада приобрести эту модель белья, чтобы вернуться к внешности, которая была у нее до лечения рака.

В январе Ксения Собчак снялась в топе без нижнего белья и вызвала споры в сети. На размещенном в сети кадре 40-летняя Собчак запечатлена на фоне живописного водоема в голубых джинсах, белом облегающем топе и серых полуботинках на шнуровке. При этом на фото видно, что Собчак позирует без нижнего белья.

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      Карина Черных
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