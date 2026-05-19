В России раскритиковали идею снижения возраста вступления в брак

Депутат Останина раскритиковала идею снижения возраста вступления в брак

В России не должны снижать возраст вступления в брак. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, чьи слова приводит RTVI.

Депутат напомнила. что Семейный кодекс указывает, что граждане до 18 лет считаются детьми.

«Все остальное, за исключением случаев вступления в брак с разрешения местной администрации — при призыве на военную службу, беременности, тяжелом заболевании, — это посягательство на сексуальное здоровье несовершеннолетних, это уголовно наказуемое деяние», — пояснила парламентарий.

Останина также отметила, что демографы на данный момент ищут инструменты повышения рождаемости, однако демография является не только цифрами, но и качеством жизни и воспитания. В связи с этим Останина призвала демографов направить свои усилия на поиски инструментов для улучшения качества жизни российских граждан.

Ранее председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил «потихоньку» снижать возраст вступления в брак. Он также назвал это государственной и общенациональной задачей.