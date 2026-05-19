Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:57, 19 мая 2026Культура

HBO сообщил о замене в актерском составе нового «Гарри Поттера»

В сериале «Гарри Поттер» заменят актрису, играющую Джинни Уизли
Ольга Коровина
Грейси Кокрейн

Грейси Кокрейн. Фото: HBO

Актриса Грейси Кокрейн, сыгравшая Джинни Уизли в первом сезоне сериала HBO «Гарри Поттер», покинула проект. Об этом пишет Variety.

«В связи с непредвиденными обстоятельствами Грейси приняла непростое решение отказаться от роли Джинни Уизли после первого сезона», — заявили в семье юной артистки. Родители Грейси уточнили, что девочка глубоко благодарна создателям сериала за незабываемый опыт. Представители стриминга HBO поддержали решение Кокрейн и поблагодарили ее за работу.

Съемки сериала о Гарри Поттере начались в Великобритании в июле 2025 года. Первый тизер был представлен в марте 2026-го. Первый сезон стартует 25 декабря, он будет состоять из восьми эпизодов. Серии будут выходить на стриминге раз в неделю — финал зрители увидят в середине февраля 2027-го.

Ранее сообщалось, что 12-летние звезды нового «Гарри Поттера» Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за первый сезон сериала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Москвич на первой встрече отдал девушке пять слитков золота и наличные

    В Госдуме пригрозили уничтожить Литву за 15 минут после заявления главы МИД о Калининграде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok