12:05, 19 мая 2026Моя страна

Приморские пряники покорили китайцев

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Olga Chistyakova / Shutterstock / Fotodom  

Приморские пряники с начинкой из дикоросов произвели фурор среди предпринимателей КНР на Российско-китайском ЭКСПО в Харбине. Об этом рассказали на сайте правительства Приморского края.

После двух дней выставки в павильоне подписали шесть соглашений о сотрудничестве с местным пряничным производством.

«Ключевая особенность пряников из Приморья — это начинки из дикоросов, которые собирают на территории края. В частности, это экстракт трепанга, женьшеня, можжевельника и многие другие полезные экстракты», — рассказали представители делегации Приморья на выставке.

Еще одним производством, привлекшим внимание китайских компаний, стало предприятие, выпускающее биологически активные добавки. На выставке представили новый рецепт ферментативного гидролизата трепанга в капсулах, в котором удалось сохранить все полезные вещества, а также усилить его усвояемость. Предприниматели получили десять соглашений о намерениях на заключение экспортного контракта.

Ранее в Приморье выбрали кандидата на звание главного дерева России. Им оказался 200-летний тис.

