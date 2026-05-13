Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:44, 13 мая 2026Моя страна

В Приморье выбрали кандидата на звание главного дерева России

В Приморье 200-летний тис поборется за звание главного дерева страны
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Краевое государственное казенное учреждение «Приморское лесничество»

В Приморье в качестве кандидата на звание «дерево года» выбрали 200-летний тис. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Конкурс «Российское дерево года — 2026», который является частью программы «Деревья — памятники живой природы», учредили еще в 2010 году. С тех пор каждый год в российских регионах выбирают самые старовозрастные деревья. Целью такой акции является их защита и сохранение культурного и исторического значений.

В конкурсе этого года также участвуют Хабаровская область («Хабаровский ясень»), Сахалинская область («Сосна острова влюбленных»), Камчатский край («Тополь на Карымшине») и Забайкальский край («Звенящий кедр»). Голосование за дерево года продлится до 1 августа, а победителя объявят 10 августа на сайте программы.

Ранее в Приморье прошел масштабный флешмоб среди женщин с одним именем. Так, в преддверии 9 Мая 100 девушек с именем Екатерина спели «Катюшу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Появились подробности жестокой расправы над подростком в российском регионе

    Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

    Россиянка за утро собрала 32 литра весенних грибов и раскрыла место для тихой охоты

    Миллионер отказался от роскошной жизни и стал священником

    В Приморье выбрали кандидата на звание главного дерева России

    Одну страну призвали активнее вовлекать в работу женщин и мигрантов

    В Молдавии заявили о нарушении дроном воздушного пространства

    В России упростили проверку водителей на трезвость

    Российского подростка жестоко лишили жизни двое мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok