В Приморье выбрали кандидата на звание главного дерева России

В Приморье 200-летний тис поборется за звание главного дерева страны

В Приморье в качестве кандидата на звание «дерево года» выбрали 200-летний тис. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.

Конкурс «Российское дерево года — 2026», который является частью программы «Деревья — памятники живой природы», учредили еще в 2010 году. С тех пор каждый год в российских регионах выбирают самые старовозрастные деревья. Целью такой акции является их защита и сохранение культурного и исторического значений.

В конкурсе этого года также участвуют Хабаровская область («Хабаровский ясень»), Сахалинская область («Сосна острова влюбленных»), Камчатский край («Тополь на Карымшине») и Забайкальский край («Звенящий кедр»). Голосование за дерево года продлится до 1 августа, а победителя объявят 10 августа на сайте программы.

