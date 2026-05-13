Раскрыта главная опасность южных клещей-«мутантов»

Энтомолог Турицин предупредил, что клещи Hyalomma переносят смертельные болезни

Клещи подвида Hyalomma опасны как переносчики серьезных заболеваний. Впрочем, они не так многочисленны в России, заявил Life.ru энтомолог, биолог, паразитолог Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Владимир Турицин.

По словам исследователя, большие рыжие клещи — это обычные клещи, всегда обитавшие на юге нашей страны. Они также есть в Африке и Азии, подчеркнул биолог. Их особенность — хорошо развитые глаза, в отличие от обычных клещей, которым приходится практически вслепую ждать свою жертву «на веточке». Hyalomma же падают с куста и идут в сторону потенциального источника пищи.

Они его не преследуют, не бегут за ним, как собаки, а просто ползут в его сторону Владимир Турицин энтомолог, биолог, паразитолог Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

Ученый напомнил, что клещи Hyalomma переносят смертельно опасные болезни, такие как крымская геморрагическая лихорадка. Однако если в Средней Азии этих клещей действительно очень много, «килограммами», то в России места их обитания ограничены.

В Калмыкии они точно есть. Под Астраханью наверняка есть. Там, где аридный климат, где пустынный, скажем так, там они и бывают... В Ставропольском крае также есть... Где потеплее, юг Владимир Турицин энтомолог, биолог, паразитолог Санкт-Петербургского государственного аграрного университета

Ранее Роспотребнадзор назвал регионы с повышенным риском заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ).