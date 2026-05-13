05:24, 13 мая 2026Россия

Россиянам назвали регионы с повышенным риском заражения энцефалитом

Роспотребнадзор назвал регионы РФ с риском заражения клещевым энцефалитом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexandra Pogiba / news.ru / Global Look Press

Роспотребнадзор назвал регионы с повышенным риском заражения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ). Полный список опубликован в Telegram-канале ведомства.

В списке оказалась большая часть российских регионов — 49. Среди самых населенных значатся Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Башкортостан, Татарстан, Тюменская, Челябинская, Самарская и Нижегородская области.

«Самая эффективная мера защиты от КВЭ — вакцинация. Она рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории. Не забывайте об индивидуальной защите: используйте репелленты и инсектоакарицидные средства, а также носите специальную защитную одежду», — предупредили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 52 процента россиян никак не защищаются от клещей. Многие из тех, кто пренебрегает защитой, заявили, что не ходят в лес и не верят, что могут пострадать от клещей дома.

