Путин призвал российский ОПК «обходить шипы» и идти вперед

19:43, 13 мая 2026

Путин: ОПК должен обходить шипы и идти вперед
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен «обходить шипы» и идти вперед, несмотря ни на какие трудности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

В честь 80-летия организации президент вручил коллективу орден «За доблестный труд».

«Юрий Семенович [Соломонов] сказал, что путь наш (...) не усыпан розами. Почему? Розы с шипами, это правда. И нужно уметь обходить шипы, наслаждаться бутонами этих роз и идти вперед. И добиваться общего, нужного нам результата во имя России», — подчеркнул глава государства.

Академик РАН Соломонов возглавил институт в 1997 году, совмещая должности генконструктора и гендиректора. В 2009 году он продолжил работу только в качестве генконструктора. Под его руководством была создана ракета Р-30 «Булава» и межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

Ракеты производства института составляют основу ядерного щита России — «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

