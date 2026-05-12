Россиянам назвали неочевидные способы защиты от клещей

Врач Семейкина: Защититься от клещей может помочь скотч и эфирное масло гвоздики

Избежать укусов клещей, кроме применения репеллентов, удастся с помочью скотча, обмотанного вокруг штанин, и некоторых эфирных масел. Неочевидные способы защититься от них назвала заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина в разговоре с агентством РИА Новости.

Врач пояснила, что обмотка штанин скотчем липкой стороной наружу позволит задержать ползущих клещей. «Некоторые масла — гвоздичное, эвкалиптовое — могут отпугивать клещей, но их эффективность ниже, чем у специальных репеллентов», — уточнила она. Семейкина напомнила, что на природу стоит надевать закрытую одежду светлых тонов с плотными манжетами, а брюки заправлять в носки. При этом необходимо регулярно осматривать друг друга каждые час-два, добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала сезона более 43 тысяч россиян обратились в учреждения с укусами клещей.