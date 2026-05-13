14:38, 13 мая 2026

Россиян предостерегли от опасного способа борьбы с клещами

Биолог Хряпин: Бороться с клещами с помощью ДДТ опасно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Бороться с клещами с помощью распыления инсектицида типа ДДТ может быть опасно. Об этом россиян предупредил биолог Роман Хряпин в разговоре с «Ридусом».

По словам эксперта, ДДТ активно использовали в СССР. Средство решало решить проблему паразитов, но значительно вредило экологии. «Это и огромный вред здоровью человека. Лучше не возвращаться к таким практикам», – заявил Хряпин.

Биолог добавил, что в России обитают два вида клещей-переносчиков энцефалита. Он посоветовал ежегодно делать прививки, а также носить светлую, закрытую одежду, на которой легко обнаружить вредителей. Кроме того, одежду стоит обрабатывать репеллентами и акарицидами.

Ранее врач Любовь Семейкина раскрыла неочевидные методы защиты от клещей. Она посоветовала использовать скотч и эфирные масла.

