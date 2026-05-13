15:33, 13 мая 2026

Ключевую российскую отрасль охватил острый кадровый голод

Аналитик Серазетдинов: Стройотрасли не хватает порядка 200 тысяч работников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В настоящее время российской строительной отрасли не хватает порядка 200 тысяч квалифицированных работников. Об этом заявил глава компании «Сибирские строительные решения» Ренат Серазетдинов, его слова приводит ТАСС.

Еще одним вызовом для ключевой отрасли российской экономики аналитик назвал недостаточно высокий уровень производительности труда действующих сотрудников. Подавляющее большинство (87 процентов) компаний в этой сфере не занимаются решением этой проблемы.

Кадровый голод в стройотрасли усугубляется на фоне ужесточения норм пребывания в России мигрантов. Власти ряда регионов после теракта в «Крокус Сити Холле» ввели ограничения для приезжих рабочих и запретили им трудиться в некоторых сферах.

В результате под ударом могут оказаться ряд отраслей, традиционно зависящих от труда мигрантов. Кризисная ситуация, в частности, рискует распространиться на строительную сферу, отмечают эксперты. Без дополнительного привлечения приезжих работников справиться с кадровым голодом в этой отрасли будет крайне сложно, сходятся во мнении аналитики.

