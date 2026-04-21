18:30, 21 апреля 2026

Еще в одном российском регионе ввели ограничения на работу мигрантов

Власти Коми запретили мигрантам работать в ряде ключевых отраслей
Анатолий Акулов (редактор)
Власти Республики Коми запретили мигрантам работать в ряде важных сфер. Об этом сообщается на региональном портале правовой информации.

Приезжим работникам запретили трудиться в сферах производства продуктов питания, розничной торговли (кроме реализации автомобилей и мотоциклов). Кроме того, мигранты не смогут устроиться на работу в местные образовательные учреждения. Помимо вышеуказанных отраслей запрет распространился на сферы такси и железнодорожного транспорта, отмечается в документе, подписанном главой региона Ростиславом Гольдштейном. Соответствующий указ вступит в силу с мая 2026 года.

Федеральные и региональные власти начали ужесточать нормы пребывания в стране мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле». После этого ограничения на работу приезжих в некоторых сферах ввели в Забайкалье, Нижегородской области, Хабаровском крае, Томской и Челябинской областях, Краснодарском крае и ряде других регионов.

Ограничения на работу мигрантов в России наложились на острый кадровый голод на внутреннем рынке труда. Под ударом может оказаться ряд отраслей, традиционно зависящих от труда приезжих работников. Кризисная ситуация, в частности, рискует распространиться на строительную сферу. Нехватку квалифицированных сотрудников в этой сфере Минтруд оценивал в 789 тысяч человек. Без привлечения мигрантов решить эту проблему будет крайне сложно, сходятся во мнении аналитики.

