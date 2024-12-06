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11:12, 6 декабря 2024Россия

Еще в одном регионе России ввели ограничения на работу мигрантов

В Забайкалье мигрантам запретили работать в сфере грузоперевозок
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Забайкальском крае ввели ограничения на работу мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Chita.ru | Новости Читы».

Мигрантам запретили работать на лесозаготовках и в деревообрабатывающей отрасли. Помимо этого, на территории Забайкалья им запретили производить лекарственные препараты и работать в сфере здравоохранения. Также иностранцам запретят водить отдельные виды транспорта.

Ограничительные меры вступят в силу в 2025-м году.

В 2024-м году ряд российских регионов ввел ограничения на работу мигрантов. Одним из последних стала Нижегородская область, где иностранцам запретили трудовую деятельность сразу в 37 сферах экономики.

ЖЗЛ
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