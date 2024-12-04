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09:21, 4 декабря 2024Россия

В российском регионе захотели запретить мигрантам работать в 37 сферах

Власти Нижегородской области захотели запретить мигрантам работать в 37 сферах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти Нижегородской области хотят запретить мигрантам работать в 37 сферах деятельности. Об этом говорится в проекте указа главы региона Глеба Никитина, он опубликован на сайте правительства российского региона.

Документ предлагает установить на 2025 год запрет на работу иностранцев, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов. Речь идет про работу в образовании, розничной торговле, здравоохранении, общепите, туризме, финансах и некоторых других сферах.

Работодателям, согласно предложенному проекту указа, дадут три месяца на коррекцию численности используемых ими работников на основе запрета. Указ, как предполагается, вступит в силу 1 января 2025 года.

Ранее в Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах. Из числа запрещенных для иностранных специалистов профессий по 52 видам вводится полный запрет, еще по 30 будут действовать ограничения. Запрет начнет действовать в 2025 году.

ЖЗЛ
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