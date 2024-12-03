Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 3 декабря 2024Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в 82 сферах

В Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Тверской области мигрантам запретили работать в 82 сферах. Перечень областей экономики увеличили вдвое, передает ТАСС.

Из числа запрещенных для иностранных специалистов профессий по 52 видам вводится полный запрет, еще по 30 будут действовать ограничения. Запрет начнет действовать в 2025 году.

«У нас эта работа ведется системно. Постарались максимально учесть позицию бизнеса. Но при этом вопросы стратегической безопасности государства остаются в приоритете», — прокомментировал решение глава российского региона Игорь Руденя.

Мигранты не смогут устроиться на работу в ряде коммунальных предприятий — речь идет о сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, забора, очистки и распределения воды, сбора и обработки сточных вод. Кроме того, их не возьмут на работу на предприятия по производству компьютеров и разработке программного обеспечения.

Под полным запретом оказались и сферы издательской, телевизионной деятельности, радиовещания, организации развлечений, научных исследований. Мигрантам также запретили работать в сферах обеспечения безопасности, водного транспорта, аренды и лизинга, ветеринарии, туристических агентств.

В перечень запрета по отдельным профессиям также вошли растениеводство и животноводство, рыболовство, переработка мяса и рыбы, производство молочной продукции, хлебобулочных изделий, растительных масел и жиров, мукомольных, пищевых продуктов, кормов для животных, бумаги, нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств и материалов. Ограничения касаются также производства электрического оборудования, транспортных средств, мебели, ремонта, монтажа машин и оборудования.

Ранее в Амурской области мигрантам запретили работать курьерами и дальнобойщиками, а также еще почти в 30 сферах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Южной Кореи объявил военное положение

      Украина потребовала срочной поставки десятков систем ПВО

      Понимал по-японски и стал членом семьи. Умер подаренный Путиным кот. Как он жил?

      Киевский метрополитен прокомментировал затопление станции метро «Демиевская»

      В российском городе 4-летняя девочка поскользнулась и упала в лестничный пролет

      Манул из Новосибирского зоопарка погрел лапки на хвостике и вызвал восхищение

      В России оценили вероятность обвинения Москвы в разрыве кабеля между Финляндией и Швецией

      Минобороны Южной Кореи созвало встречу ключевых командиров

      В российском регионе мигрантам запретили работать курьерами и врачами

      Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку с отказавшим автопилотом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше