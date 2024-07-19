Еще в одном российском регионе решили ограничить работу мигрантов

В Хабаровском крае решили ограничить работу мигрантов

Еще в одном российском регионе захотели ограничить работу мигрантов. Соответствующее решение с 2025 года планируют принять в Хабаровском крае, сообщил врио главы региона Дмитрий Демешин «Коммерсанту».

На сегодня регион остается единственным в Дальневосточном федеральном округе, в котором подобные ограничения еще не вводились.

«Исходя из положительного опыта других субъектов России по ограничению использования труда иностранных граждан, в настоящее время правительством края прорабатывается вопрос установления запрета на привлечение работников из-за рубежа в отдельные отрасли экономики начиная с 2025 года»,— отметил Демешин.

При этом власти региона уточнили, что за последние годы в крае не зафиксировали случаев роста числа трудовых мигрантов.

Ранее ограничения на работу приезжих в разных сферах ввели в Краснодарском крае, Томской и Челябинской областях. Речь шла о нескольких десятках отраслей, где мигрантам запрещено трудоустраиваться.