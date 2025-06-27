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10:01, 27 июня 2025Экономика

Нехватку кадров в одной из ключевых российских отраслей оценили

Минтруд: Дополнительная кадровая потребность в стройотрасли — 789 тысяч человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Дефицит кадров в одной из ключевых отраслей российской экономики — строительном секторе — остается серьезным. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда РФ.

До 2030 года в вышеуказанную отрасль будет необходимо привлечь дополнительно в общей сложности 789 тысяч работников при нынешней численности персонала примерно в 6,8 миллиона, уточнили аналитики. В среднесрочной перспективе наиболее востребованными категориями сотрудников в этом секторе станут квалифицированные рабочие и специалисты высшего уровня квалификации. Дополнительная потребность в подобного рода работников составит 340,3 тысячи и порядка 144 тысяч соответственно.

Проблема нехватки кадров в отрасли усугубляется тем, что не все выпускники профильных вузов стремятся в дальнейшем работать по специальности. Представитель «ВНИИ труда» подчеркнул, что выполнить норму по дополнительному набору профильных сотрудников удастся только в случае «высокого уровня трудоустройства по специальности выпускников». В настоящее время, согласно данным Минтруда показатель составляет 82,06 процента.

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Ранее глава ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил о высокой зависимости российского стройотрасли от мигрантов. По его словам, каждый шестой работник на стройке в стране — иностранец. На подобного рода заработки в страну приезжают в основном граждане стран Средней Азии — Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. После ужесточения требований к мигрантам РФ в 2024 году покинули в общей сложности 3,5 миллиона иностранцев из ближнего зарубежья.

По оценке руководителя министерства Ирека Файзуллина, дефицит кадров на стройке составляет миллион человек. Директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов предупреждает, что в среднесрочной перспективе РФ может столкнуться с нехваткой почти всех востребованных специалистов, включая оконщиков, монолитчиков и штукатуров. Этой работой до недавнего времени занимались в основном мигранты, подчеркнул он. В результате дефицит кадров в стройотрасли в обозримом будущем может составить 16-17 процентов от всей численности персонала.

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