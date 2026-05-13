13 мая 2026

Россиян призвали не произносить шесть фраз на приеме у врача

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SuperOhMo / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков призвал россиян не произносить шесть привычных фраз на приеме у врача, поскольку они усложняют его работу, из-за чего лечение становится менее точным. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Во-первых, Ивашков призвал отказаться от фразы «я уже погуглил», после которой пациент называет свой диагноз. «Исследования показывают: до 50 процентов пользователей после поиска симптомов онлайн приходят к ложным выводам. Интернет не учитывает вашу историю болезни», — пояснил доктор. Следующая запретная фраза — «мне помогло, значит, работает». Врач напомнил, что существует эффект плацебо, который проявляется в 30-40 процентах случаев.

Третья фраза, которую, по его мнению, лучше не употреблять, — «я пью таблетки, только когда плохо». По словам специалиста, если у человека имеется то или иное хроническое заболевание, то медикаменты ему нужно принимать на постоянной основе.

Ивашков добавил, что фраза «у меня нет времени на анализы» чревата несвоевременной диагностикой опасных патологий, а фраза «я уже сам назначил себе антибиотик» — утратой чувствительности к этой группе препаратов в случае злоупотребления.

Также он призвал не ориентироваться на советы медиков, полученные без полноценного обследования, и не говорить «мне моя подруга-врач сказала». «Консультация без осмотра и анализов — не диагноз. Совет из коридора не заменяет прием», — подчеркнул онколог.

Ранее онколог Расул Ахмаев перечислил неочевидные признаки развития рака. На возникновение злокачественного новообразования указывает быстрая утомляемость, утверждает он.

