Онколог перечислил неочевидные признаки развития рака

Онколог Ахмаев: Ночная потливость может быть симптомом развития опухоли

На ранних стадиях онкологического заболевания человек может чувствовать себя абсолютно или почти здоровым, но в этот момент в его организме уже развивается опухоль, сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил неочевидные признаки рака.

«Частые простуды и вообще способность болеть от столкновения с любым вирусом — знак того, что иммунная система ослаблена. Можно считать, что все дело в климате, общей усталости, недостатке витаминов и сна или экологии, но если человек "переходит" из одной простуды в другую, то есть болеет чаще, чем ощущает себя здоровым, если долго (несколько месяцев подряд) кашляет — это повод пройти медицинское обследование», — поделился врач.

Одним из ранних симптомов онкологического заболевания, который чаще всего игнорируется и самим больным, и врачами, к которым обращается пациент, по словам медика, является быстрая беспричинная утомляемость.

Кроме того, на ранних стадиях рак успешно маскируется под хронические болезни тех органов, в которых растет и развивается опухоль, предупредил Ахмаев. Поэтому при появлении непонятных симптомов в области ЖКТ, особенно если они не проходят в течение 2-4 недель, лучше показаться специалисту, отметил он.

Вслед за утомляемостью, по его наблюдениям, может пропасть и аппетит. Обычно это происходит на фоне интоксикации — растущая опухоль выделяет в кровь токсины, объяснил онколог.

«Должна насторожить и быстрая потеря веса — до 10-15 килограммов буквально за пару месяцев. Это очень частый симптом онкологического заболевания — например, рака поджелудочной железы: опухоль перекрыла протоки, человек перестал получать необходимые пищеварительные ферменты, и любая полученная еда просто не усваивается организмом», — рассказал химиотерапевт.

У некоторых заболеваний есть своя четкая симптоматика, например, при лимфоме это повышенная ночная потливость: человек по ночам просыпается буквально мокрым и несколько раз за ночь меняет майку или ночную рубашку Расул Ахмаев онколог

К одним из немногих неочевидных симптомов собеседник «Ленты.ру» также отнес растущую слабость и апатию. Дело в том, что примерно на II стадии опухоль начинает выделять в общий кровоток продукты своей жизнедеятельности. Эти токсины циркулируют по всему организму, но иммунная система до поры до времени их не воспринимает как опасность, поэтому организм не борется с ними, пояснил он.

Если у ближайших родственников были диагностированы случаи рака, врач рекомендовал раз в год или даже чаще проходить онкологические осмотры, а всем остальным не пренебрегать диспансеризацией. При появлении нехарактерных симптомов Ахмаев призвал не стесняться обращаться к терапевту, который при необходимости направляет пациентов дальше — к профильным специалистам.

Ранее в России включили в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) персонализированные методы лечения онкологических заболеваний с использованием вакцин.

