15:36, 13 мая 2026

Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По итогам апреля экспорт нефтепродуктов из России сократился на 340 тысяч баррелей в сутки, до 2,2 миллиона баррелей, что стало минимальным значением за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на закрытую часть доклада Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает Reuters.

Между тем экспорт нефти по сравнению с мартом увеличился на 250 тысяч баррелей в сутки, до 4,9 миллиона. Совокупные поставки нефти и нефтепродуктов восстановились во второй половине апреля, но они по-прежнему ниже того уровня, что был достигнут в марте до нескольких атак беспилотников на порты Балтийского и Черного морей.

Улучшение показателей связано, в том числе, с возобновлением прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. Маршрут, проходящий через Украину, был остановлен еще в январе.

В том же докладе говорится, что добыча нефти в апреле в России составила 8,83 миллиона баррелей в сутки, что на 460 тысяч хуже, чем годом ранее, и на 130 тысяч меньше, чем в марте.

На этом фоне, несмотря на резкий рост нефтяных котировок и стоимости российских сортов нефти, нефтегазовые доходы бюджета по итогам апреля упали примерно на 20 процентов по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, выручка от продажи российской нефти в годовом выражении выросла почти в полтора раза — с 12,9 миллиарда долларов в апреле 2025 года до 19,18 миллиарда.

