Названа причина стрельбы в Конгрессе Филиппин

В Конгрессе Филиппин произошла стрельба из-за забаррикадировавшегося политика

Стрельба в верхней палате Конгресса Филиппин произошла из-за того, что в здании забаррикадировался разыскиваемый высокопоставленный сенатор Рональд Дела Роса. Об этом сообщает Bloomberg.

«Филиппинский политик, на которого выдан ордер на арест, забаррикадировался в здании Сената, а снаружи его окружила толпа полицейских», — утверждается в публикации.

По данным агентства, 12 мая политик на высокой скорости пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. После этого он забежал в здание Сената, сделав его своим убежищем. Это спровоцировало конфликт между Дела Росой и другими сенаторами, которые призвали его прекратить использовать здание в качестве «живого щита».

Ранее в Сенате Филиппин раздались выстрелы, и людям приказали бежать в укрытие. Инцидент произошел в ходе попытки арестовать Дела Росу, разыскиваемого Международным уголовным судом.