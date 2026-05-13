Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 13 мая 2026Экономика

Дачников призвали спать спокойно

Метеоролог Макарова: Дожди в Подмосковье не навредят рассаде
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дожди, которые должны пройти в Московской области в ближайшее время, не навредят рассаде. Об этом владельцам дачных участков рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, сейчас в столичном регионе продолжает теплеть, что благоприятно сказывается на культурах. «Прогнозируемые дожди никак не повлияют на рассаду и цветы, так как температура воздуха растет и днем, и ночью в Московской области, поэтому дачники могут спать спокойно», — объяснила Макарова.

Она добавила, что до конца этой недели температура в Подмосковье будет держаться на уровне 21-26 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов посоветовал дачникам защищать культуры во время заморозков с помощью пластиковых бутылок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok