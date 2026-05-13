Дачников призвали спать спокойно

Метеоролог Макарова: Дожди в Подмосковье не навредят рассаде

Дожди, которые должны пройти в Московской области в ближайшее время, не навредят рассаде. Об этом владельцам дачных участков рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, сейчас в столичном регионе продолжает теплеть, что благоприятно сказывается на культурах. «Прогнозируемые дожди никак не повлияют на рассаду и цветы, так как температура воздуха растет и днем, и ночью в Московской области, поэтому дачники могут спать спокойно», — объяснила Макарова.

Она добавила, что до конца этой недели температура в Подмосковье будет держаться на уровне 21-26 градусов. Также ожидаются кратковременные дожди.

Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов посоветовал дачникам защищать культуры во время заморозков с помощью пластиковых бутылок.