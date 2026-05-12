21:19, 12 мая 2026Экономика

Дачникам раскрыли неожиданную пользу бутылок

Садовод Туманов: Бутылки помогут защитить урожай от заморозков
Александра Качан (Редактор)

Фото: Sergey Ryzhov / Shutterstock / Fotodom

Дополнительно защитить культуры во время заморозков помогут пластиковые бутылки. О таком способе дачникам рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

«Холодостойким овощам — морковке, свекле, луку, капусте — ничего не страшно. А теплолюбивые я уже высаживаю в теплицы и дополнительно укрываю пятилитровыми бутылками с отрезанным дном», — поделился эксперт. Он добавил, что при ранней посадке можно получить более обильный урожай.

Туманов также посоветовал приобрести автоматические открыватели форточек для теплиц тем, кто не может все время самостоятельно приглядывать за участком. Устройство будет открывать двери и окна при достижении слишком высокой температуры.

Ранее Туманов призвал владельцев дачных участков не опасаться несоблюдения сроков посадок. По его словам, качество урожая не всегда зависит от календаря.

