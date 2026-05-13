Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 13 мая 2026Путешествия

20-летний турист случайно упал с балкона в отеле и не выжил на курорте Европы

The Sun: 20-летний турист из Великобритании упал с балкона в отеле на Тенерифе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Oleg Medvedytskov / Reuters

20-летний турист случайно упал с балкона в отеле и не выжил на Тенерифе (Испания). Об этом пишет издание The Sun.

Уточняется, что трагедия произошла 25 апреля. Харрисон Хэнли из Великобритании, работавший инструктором по плаванию, на время своего отпуска остановился в жилом комплексе Parque Santiago на курорте Европы.

Согласно расследованию, молодой человек случайно упал с балкона многоквартирного дома. Он не выжил из-за серьезных травм. Нет никаких доказательств того, что это был не несчастный случай.

Ранее сообщалось, что туристка с депрессией перестала принимать лекарства и упала с 29-го этажа отеля в Азии. Не выжившей оказалась 69-летняя американка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Россиянам назвали регионы с самыми сильными дождями

    Госдума изменила порядок проверки пьяных водителей

    Дачников призвали спать спокойно

    Раскрыт один из ключевых факторов ожирения

    В ВСУ пожаловались на успехи российских военных в ДНР

    Карл III сделал заявление об Украине и НАТО

    20-летний турист случайно упал с балкона в отеле и не выжил на курорте Европы

    Жена Сафонова отреагировала на обращение порнозвезды к мужу перед финалом Лиги чемпионов

    Для сонь открыли брачное агентство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok