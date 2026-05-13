20-летний турист случайно упал с балкона в отеле и не выжил на курорте Европы

The Sun: 20-летний турист из Великобритании упал с балкона в отеле на Тенерифе

20-летний турист случайно упал с балкона в отеле и не выжил на Тенерифе (Испания). Об этом пишет издание The Sun.

Уточняется, что трагедия произошла 25 апреля. Харрисон Хэнли из Великобритании, работавший инструктором по плаванию, на время своего отпуска остановился в жилом комплексе Parque Santiago на курорте Европы.

Согласно расследованию, молодой человек случайно упал с балкона многоквартирного дома. Он не выжил из-за серьезных травм. Нет никаких доказательств того, что это был не несчастный случай.

