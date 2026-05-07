Туристка с депрессией перестала принимать лекарства и упала с 29-го этажа отеля в Азии

Туристка из США с депрессией упала с 29-го этажа отеля в Гонконге и погибла

Американская туристка упала с 29-го этажа отеля Indigo в Гонконге и не выжила. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным источника, инцидент произошел в районе Ваньчай этого азиатского города. 69-летняя гражданка США проживала в отеле с мужем. Известно, что женщина лечилась от депрессии, но в марте перестала принимать выписанные ей лекарства.

Супруг жертвы рассказал полиции, что трагедия произошла, когда он ушел к врачу рано утром. Как пишет издание, женщина упала на стеклянные панели возле входа в вестибюль, их осколки ранили семь человек. Наиболее серьезные травмы получил 74-летний мужчина.

Ранее два туриста упали с балкона аэропорта в Малайзии с разницей в пару часов и не выжили. Оба случая не были связаны между собой.