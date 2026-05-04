14:24, 4 мая 2026

Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ERYCO / Shutterstock / Fotodom

Два туриста упали с балкона аэропорта в Малайзии с разницей в пару часов и не выжили. Об этом пишет издание The Sun.

Трагедии произошли в аэропорту Куала-Лумпура 1 мая. Известно, что оба случая не связаны между собой. Сначала 27-летняя китаянка долго сидела на балконе на глазах у испуганных пассажиров, плакала и кричала. Когда сотрудник службы безопасности воздушной гавани попытался приблизиться к ней, девушка упала в зону погрузки багажа. Она была доставлена в больницу, где вскоре объявили, что ее не удалось спасти.

Несколько часов спустя 30-летний алжирец упал с балкона терминала 2 в том же аэропорту в стране Азии. Свидетель видел, как мужчина перед этим открыл свой рюкзак. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов стало известно, что он не выжил из-за полученных при падении травм.

Ранее туристка упала с балкона отеля в Таиланде. Она сломала позвоночник в 24 местах.

