15:15, 25 марта 2026

Туристка упала с балкона отеля в Таиланде и сломала позвоночник в 24 местах

Британская туристка упала с балкона отеля в Паттайе и сломала позвоночник
Алина Черненко

Фото: Natispace / Shutterstock / Fotodom

Британская туристка упала с балкона отеля на тайском курорте Паттайя и сломала позвоночник в 24 местах. Подробностями истории поделился таблоид The Irish Sun.

Уточняется, что после несчастного случая, который произошел 15 марта, Бет Клуг из города Гримсби перестала чувствовать руки. Сейчас девушка борется за жизнь.

Охранник отеля услышал громкий звук и обнаружил упавшую в кусты рядом со стеной 22-этажного здания британку, которая кричала от боли. Он немедленно уведомил о произошедшем руководство, и на место вызвали службы экстренной помощи.

Пострадавшую срочно доставили ​​в больницу, а ее друзья отчаянно пытаются собрать средства на лечение и обратный рейс в Великобританию. Власти не сообщили, употребляла ли она алкоголь в течение ночи.

«Она вообще не может двигать руками. Они раздроблены. Так что давайте просто помолимся, чтобы она поскорее вернулась домой», — рассказала подруга туристки Ким Лайалл.

По данным издания, Клуг отправилась в Таиланд в начале марта. Перед поездкой она опубликовала селфи из аэропорта Великобритании с подписью: «Теперь начинается мое настоящее тайское приключение».

Ранее в этой же стране Азии российская туристка упала с балкона номера после ссоры с мужем. 53-летнюю женщину нашли лежащей лицом вниз в луже крови.

