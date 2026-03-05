Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:26, 5 марта 2026Путешествия

Россиянка упала с балкона отеля в Таиланде после ссоры с мужем

53-летняя россиянка упала с балкона отеля на Пхукете после ссоры с мужем
Алина Черненко

Фото: Primeiya / Shutterstock / Fotodom

Российская туристка упала с балкона номера на четвертом этаже отеля тайского курорта Пхукет после ссоры с мужем. Подробностями истории поделилось местное издание The Phuket News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 4 марта, в гостинице города Патонг. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обнаружили 53-летнюю Юлию Бондаренко лежащей лицом вниз в луже крови. У женщины была травма головы, а также ссадины на правом боку, руках и ногах.

Материалы по теме:
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
Бизнесмен исчез во время свадебного путешествия. Как медовый месяц окончился кровавой бойней и почему во всем подозревают невесту?
16 сентября 2025
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
Пожилая женщина поехала в отпуск и загадочно исчезла. Ее могли убить и расчленить ради колдовского ритуала
17 февраля 2026

Пострадавшей оказали первую помощь и отвезли ее в больницу. По данным полиции, Бондаренко и ее муж приехали на Пхукет в день происшествия. Супруг россиянки рассказал правоохранителям, что они распивали в номере алкоголь, после чего произошел конфликт. Внезапно его жена выбежала на балкон и сорвалась вниз.

Стражи правопорядка начали расследование. Помимо мужа Бондаренко, они допросили персонал отеля, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Полиция пока не подтвердила предъявление каких-либо обвинений в связи с произошедшим.

Ранее на этом же азиатском курорте туристка мексиканско-канадского происхождения упала с балкона отеля и не выжила. Трагедия произошла всего через несколько часов после заселения женщины в гостиницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Азербайджана отреагировал на атаки иранских дронов

    Цены на съемное жилье в России изменились

    Раскрыта выгода одной угрозы Ирана для России

    Недобор нефтегазовых доходов России немного сократился

    У иракского порта из-за взрыва повредился танкер Sonangol Namibe

    Россияне перечислили главные качества мужчины

    Трампу предсказали позорное поражение в Иране

    В России объяснили испарение духа Анкориджа

    Китайцы начали занимать онлайн-бизнес в России

    Медведев язвительно высказался про Трампа и НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok