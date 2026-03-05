Россиянка упала с балкона отеля в Таиланде после ссоры с мужем

53-летняя россиянка упала с балкона отеля на Пхукете после ссоры с мужем

Российская туристка упала с балкона номера на четвертом этаже отеля тайского курорта Пхукет после ссоры с мужем. Подробностями истории поделилось местное издание The Phuket News.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в среду, 4 марта, в гостинице города Патонг. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и обнаружили 53-летнюю Юлию Бондаренко лежащей лицом вниз в луже крови. У женщины была травма головы, а также ссадины на правом боку, руках и ногах.

Пострадавшей оказали первую помощь и отвезли ее в больницу. По данным полиции, Бондаренко и ее муж приехали на Пхукет в день происшествия. Супруг россиянки рассказал правоохранителям, что они распивали в номере алкоголь, после чего произошел конфликт. Внезапно его жена выбежала на балкон и сорвалась вниз.

Стражи правопорядка начали расследование. Помимо мужа Бондаренко, они допросили персонал отеля, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Полиция пока не подтвердила предъявление каких-либо обвинений в связи с произошедшим.

Ранее на этом же азиатском курорте туристка мексиканско-канадского происхождения упала с балкона отеля и не выжила. Трагедия произошла всего через несколько часов после заселения женщины в гостиницу.