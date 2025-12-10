Туристка упала с балкона отеля через несколько часов после заселения и не выжила

Khaosod: 33-летняя туристка упала с балкона отеля на Пхукете и не выжила

Туристка мексиканско-канадского происхождения упала с балкона отеля на тайском острове Пхукет и не выжила. Подробностями истории поделилось местное издание Khaosod.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 9 декабря, в городе Патонг. Через несколько часов после заселения в отель 33-летнюю женщину нашли бездыханной на парковке. Персонал вызвал на место полицию.

Сотрудники гостиницы рассказали правоохранителям, что жертву звали мисс Дениз. Она заселилась 9 декабря в 13:30 по местному времени и должна была выехать 10 декабря. На балконе номера следователи нашли сандалии туристки — это навело их на мысль, что она выходила туда перед падением.

Полиция уведомила о произошедшем посольство Мексики, а тело женщины отправили на вскрытие, которое поможет установить точные причины трагедии. Местные власти отметили, что аналогичные падения иностранных туристов, проживающих в высотных отелях с видом на море, происходили в последние годы как на Пхукете, так и на другом популярном курорте Таиланда — Паттайе.

В октябре российская туристка упала с балкона во время отдыха в Паттайе. 40-летняя женщина вышла покурить в состоянии алкогольного опьянения и перевалилась через ограждение.