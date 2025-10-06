Путешествия
Пьяная россиянка упала с балкона в Таиланде

В Паттайе пьяная туристка из России упала с балкона
Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская туристка вывалилась с балкона во время отдыха в тайской Паттайе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, 40-летняя женщина отмечала отпуск, когда в состоянии алкогольного опьянения вышла на балкон покурить, однако перевалилась через ограждение и упала на бетонные плиты спиной. Россиянка получила серьезные травмы. Прибывшие медики оказали туристке экстренную помощь, после этого ее госпитализировали.

Ранее в Таиланде пьяный британский турист упал с балкона отеля и пробил потолок соседнего кафе. По словам очевидцев, от мужчины исходил такой запах, словно прорвало канализационную трубу. Туриста нашли в бессознательном состоянии, однако серьезных травм он не получил. Его доставили в местную больницу для лечения и наблюдения.

